O time de Votuporanga está em fase de preparação para a Copa Brasilândia 2020

publicado em 11/01/2020

BetCerto faz amisto contra Gastão Vidigal neste sábado (Arquivo Pessoal)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brEm preparação para a Copa Brasilândia 2020, o BetCerto, time de futebol de Votuporanga, realiza na tarde deste domingo (12), às 15h30, mais um amistoso. Desta vez o adversário é o Gastão Vidigal, no Estádio Municipal Maria Amélia de Bueno Vidigal, casa do adversário.Participarão do amistoso os atletas Renan, Divino, Piauí, Zóio, Timbal, Marin, João Lenon, Maerberson, Thiago Enrique, Dieguinho, Pedro, Mauilson, Mateus, João Paulo, Guilherme, Fabiano, Renatinho, Pichu, Smthi e Raniel. A comissão técnica é composta por Leandro Rodrigo Ortiz e Jeferson.