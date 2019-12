O atleta é mais um reforço da Alvinegra para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2020.

publicado em 09/12/2019

Atacante Pedro Bortoluzo (Rafael Bento/CAV)

Da redaçãoNa tarde desta segunda-feira (9) o Clube Atlético Votuporanguense anunciou a contratação do atacante Pedro Bortoluzo, 23 anos, ex-Criciúma. O atleta é mais um reforço da Alvinegra para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2020.O atacante foi contratado por meio de empréstimo do São Paulo Futebol Clube. Pedro Gomes Bortoluzo tem 1,86m e jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018 pelo Tricolor do Morumbi. Ele também já defendeu o Guarani e jogou o Campeonato Brasileiro da Série B pelo Guarani.