O presidente do Clube Atlético Votuporanguense, Marcelo Stringari, conversou com a rádio Cidade FM sobre a questão

publicado em 17/12/2019

Arena Plínio Marin; diretoria espera que iluminação esteja pronta no dia 22 de janeiro (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA empresa que venceu a licitação para a obra de cobertura e iluminação da Arena Plínio Marin abriu mão da segunda parte do serviço, que é iluminar o estádio. Portanto, outra firma realizará o serviço que custará cerca de R$ 500 mil e deve demorar cerca de 25 para ser concluído.Em entrevista para a rádio Cidade FM, o presidente da Alvinegra, Marcelo Stringari, contou que foi realizada uma reunião com o prefeito João Dado, oportunidade em que o CAV apresentou uma empresa que tem o interesse de fazer a iluminação. No entanto, acrescentou, existem alguns pontos a serem definidos, como a questão do local onde ficará a iluminação, já que na licitação a previsão era de refletores somente a partir da arquibancada principal, mas a Alvinegra quer luzes nesse local e também do lado contrário.O mandatário observou que o problema era que a empresa vencedora da licitação não estava conseguindo realizar a obra de iluminação, no entanto existe um contrato, com prazo para ser cumprido. “Então, nós demos a ideia para o Dado, que abraçou e também correu atrás, chamou os funcionários da Prefeitura para fazer esse papel, e na sexta mesmo eles foram na empresa e colheram a assinatura do dono, abrindo mão da parte de iluminação dessa obra”, contou.Stringari destacou que o momento agora é de correr contra o tempo, porque há muito o que ser feito. “Essa empresa está fechando as contas, os números para ver se ela consegue viabilizar até a primeira rodada, então não está certo que vai acontecer, mas estamos buscando para isso acontecer”, disse.O presidente garantiu que a obra será realizada, uma vez que a empresa vencedora da licitação abriu mão, porém no momento não dá para garantir se o serviço estará pronto para a estreia no dia 22 de janeiro. “O sonho da diretoria é que aconteça para a primeira rodada, mas não temos como confirmar porque o tempo é curto”, acrescentou.Marcelo apontou que existe uma grande chance da Votuporanguense estrear na A2 à noite com a iluminação, no entanto disse que prefere estar “com os pés no chão” no momento.