publicado em 09/12/2019

Gabriel Dias, Rick Endrew, Murilo Basso e Kauã Arrotéia (revezamento 4 x 50m livre petiz 2) ficaram em primeiro lugar (Centro de Formação)

Os atletas do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga tiveram bons resultados na Copa São Paulo realizada sexta-feira (6), sábado (7) e domingo (8) na piscina olímpica da Associação Esportiva Mocoquense (AEM), em Mococa.“Novamente tivemos resultados bastante relevantes em uma competição de nível muito alto no Estado de São Paulo”, destacou o coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho.Mil atletas de 56 equipes participaram da competição e o time votuporanguense, que contou com 30 nadadores, ficou em 11º lugar com 13 medalhas (seis de ouro, seis de prata e uma de bronze). O torneio encerra o calendário de competições da Federação Aquática Paulista no ano de 2019.Entre os destaques de Votuporanga na Copa Paulista estão Ana Carolian Rosati, campeã nos 100m livre, nos 400m livre e nos 100m borboleta na categoria júnior 2; o revezamento petiz 2 masculino (com os atletas Gabriel Dias, Rick Endrew, Murilo Basso e Kauã Arrotéia), que foi campeão nos 4 x 50m livre; o revezamento 4 x 50m medley petiz 2, também campeão; e o atleta Lucas, que conquistou o ouro nos 50m peito.A natação de Votuporanga ainda contará com o Troféu Eficiência, torneio interno do Centro de Formação, que será realizado no próximo sábado, encerrando oficialmente os trabalhos da equipe local.O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.