As primeiras peças da cobertura chegaram ao estádio no dia 8 de outubro de 2017

publicado em 30/12/2019

Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brAleluia! Depois de muita espera, finalmente foi concluída a obra de cobertura da Arena Plínio Marin. A empresa que venceu a licitação para a cobertura e iluminação do estádio abriu mão da segunda parte do serviço, que é iluminar o estádio. Portanto, outra firma realizará o serviço que custará cerca de R$ 500 mil e deve demorar cerca de 25 para ser concluído.As primeiras peças da cobertura chegaram ao estádio no dia 8 de outubro de 2017. Conforme a Prefeitura, a obra proporcionará mais conforto para o público assistir aos jogos sediados na Arena, já que toda a arquibancada paralela ao campo recebeu a cobertura. O trabalho foi acompanhado e fiscalizado pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras.A estreia do Clube Atlético Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A2 será no dia 22 de janeiro, na Arena Plínio Marin, contra o Juventus.