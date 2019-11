Na tarde de segunda-feira (18) os atletas contratados e os que permaneceram no CAV se apresentarão ao técnico Marcelo Henrique Dias

publicado em 14/11/2019

Goleiro Edson Kölln, 28 anos (Douglas Araújo / CRB)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense segue contratando atletas para o Campeonato Paulista da Série A2 2020. O CAV acertou com o goleiro Edson Kölln, 28 anos, que estava na Portuguesa-RJ e tem passagens por Água Santa e CRB. O arqueiro, que é destro, tem 1,95m, e nasceu em Maravilha-SC.Na tarde de segunda-feira (18) os atletas contratados e os que permaneceram no CAV se apresentarão ao técnico Marcelo Henrique Dias, na Arena Plínio Marin, quando começa oficialmente a preparação para a Série A2.Além do goleiro Edson, foram anunciados esta semana o meio-campista Everton, 35 anos, que tem passagens por Cruzeiro e Fluminense, o lateral-esquerdo Patric Calmon, 25 anos, que estava no Sampaio Correia e já atuou no Treze (Paraíba) e Audax (Rio de Janeiro).Já haviam sido anunciados o atacante Alvinho, 27 anos, artilheiro da Série A2 deste ano pelo Água Santa, o zagueiro Lula, 27 anos, revelado pelo América-MG e que tem passagens pelo Botafogo-PB e Athletico Paranaense, o volante Reinaldo Dutra, de 30 anos, que jogou a Série C deste ano pelo Ypiranga-RS, e o atacante Tom, 30 anos, que estava no Água Santa.Se apresentarão também os jogadores que ficaram no CAV: Talles (goleiro), Matheus Carrasco (zagueiro), Danilo Belão (lateral-direito), Léo Santos (atacante) e Danilo Oliveira (Danilo Feijão).De acordo com a diretoria da Alvinegra, segunda-feira (18) cerca de 20 atletas devem se apresentar à comissão técnica.Os 16 times jogarão em turno único na primeira fase da Série A2, totalizando 15 jogos para cada equipe. Os oito melhores avançam para o mata-mata, enquanto os dois últimos são rebaixados. As quartas de final, semifinal e final serão disputados em jogos de ida e volta, com decisão por pênaltis em caso de empate em pontos e saldo de gols. Os vencedores da semifinal ganham o direito de acesso ao Paulistão Sicredi 2021. Caso o Red Bull alcance a final, a vaga ficará para o terceiro colocado de acordo com a classificação geral do campeonato. O torneio tem início previsto para o dia 22 de janeiro e término para 25 de abril, seguindo o calendário da CBF.