Heitor Napolitano Reis Fonseca conquistou uma medalha nos Jogos Escolares da Juventude

publicado em 29/11/2019

Heitor Napolitano Reis Fonseca (primeiro da direita para a esquerda) conquistou uma medalha nos Jogos Escolares da Juventude (Centro de Formação)

A fase do nadador Heitor Napolitano Reis Fonseca é mesmo excelente. O atleta do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga conquistou mais uma medalha em uma competição de nível nacional.Desta vez, na manhã de sexta-feira (29), o jovem ficou com a medalha de bronze nos 100m borboleta nos Jogos Escolares da Juventudes, que são realizados em Blumenau-SC. Heitor, que disputou a prova da categoria mirim, para atletas nascidos em 2004 e 2005, representou a seleção do Estado de São Paulo.Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, coordenador do Centro de Formação, explicou que os Jogos Escolares da Juventude envolvem seleções de cada estado. Ele destacou que o resultado obtido por Heitor mostra que o atleta vive um momento sensacional na carreira.Recentemente o nadador levou duas medalhas de prata no Campeonato Brasileiro Infantil, disputado no Clube Náutico União de Porto Alegre-RS. Foi na competição que pela primeira vez na história um nadador do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga conquistou medalhas em um campeonato brasileiro de natação convencional. Anteriormente ele ficou com a medalha de ouro nos 400m medley no Campeonato Paulista Infantil, competição realizada em Guaratinguetá.Heitor é um atleta que se desenvolveu nas categorias de base do Centro de Formação, portanto é símbolo de uma geração vitoriosa que começou a trabalhar na base e hoje conquista resultados importantíssimos para o esporte votuporanguense.O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.