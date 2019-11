Maior evento esportivo da América Latina segue até sábado (23/11) com expectativa de mais medalhas para nossa cidade

publicado em 19/11/2019

Na Natação, Leandro Alves Prates mostrou seu excelente tempo, conquistando bronze na prova de 800 metros rasos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Uma semana após o início dos Jogos Abertos “Horácio Baby Barioni”, também conhecido como Jogos Abertos do Interior, na cidade de Marília, os atletas da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga mantém resultados expressivos. O Biribol conquistou o lugar mais alto do pódio, sagrando-se bicampeão após derrotar as equipes de Itanhaém, Sorocaba, São José dos Campos e Santos pelo placar de 2 a 0. Outras ótimas colocações estão garantindo a pontuação da Delegação de Votuporanga para a classificação geral. Até o momento, foram conquistadas nove medalhas de ouro, cinco pratas e cinco bronzes.No Xadrez Masculino Livre – 2ª divisão, Votuporanga foi medalhista de prata, após vitórias contra Santa Bárbara DOeste, Bariri e São Carlos. Já no Xadrez Feminino Livre – 1ª divisão, Votuporanga venceu Limeira e Pindamonhangaba, ocupando o 5º lugar.Na Natação, Leandro Alves Prates mostrou seu excelente tempo, conquistando bronze na prova de 800 metros rasos.As competições de Ciclismo ainda estão acontecendo, mas a votuporanguense Viviane Hara já conquistou o 6º lugar na prova de mountain bike – 2ª divisão feminino e o 10º lugar na classificação geral, até o momento.A 83ª edição dos Jogos Abertos, maior evento esportivo da América Latina, reúne os melhores atletas do país e segue até sábado (23/11) com expectativa de mais medalhas para Votuporanga.