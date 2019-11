O gerente de futebol da Alvinegra, Rafael Gatti, conversou com a reportagem do jornal A Cidade na tarde desta segunda-feira

Rafael Gatti, gerente de futebol da Votuporanguense (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense segue trabalhando para o Campeonato Paulista da Série A2. Na segunda-feira (18), cerca de 20 jogadores devem ser apresentar à comissão técnica comandada pelo treinador Marcelo Henrique Dias.O gerente de futebol da Alvinegra, Rafael Gatti, conversou com a reportagem do jornal A Cidade na tarde desta segunda-feira. Ele contou que o trabalho no CAV está a todo vapor, já que são muito boas as expectativas para o início de mais um ciclo. “Expectativas são muito boas, nós ficamos bastante tempo sem futebol, só planejando e definindo algumas situações, principalmente estruturais”, contou.O ex-goleiro explicou que ainda nesta semana serão apresentados alguns nomes da comissão técnica, que definirão programações de treinos e trabalho. Também no decorrer desses próximos dias a Votuporanguense deve comunicar a contratação de novos jogadores para a formação do elenco que disputará a Série A2 em 2020. Já na segunda-feira (18), na parte da tarde, devem se apresentar de 15 a 20 jogadores.O Campeonato Paulista da Série A2 tem início previsto para o dia 22 de janeiro e término para 25 de abril, seguindo o calendário da CBF. A apresentação do elenco do Votuporanguense está marcada para o dia 18 de novembro.