No total, equipe de Votuporanga conquistou 126 medalhas, sendo 68 de ouro, 36 de prata e 22 de bronze

publicado em 21/10/2019

Equipe do Centro de Formação de Votuporanga liderou com folga quadro de medalhas de torneio regional disputado em Rio Preto (Foto: DIvulgação)

A equipe do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga mais uma vez fez bonito no fim de semana e liderou com folga o quadro de medalhas do Torneio Regional Pré Mirim à Sênior da 4ª Região da Federação Aquática Paulista, disputado nas piscinas de 25 metros do SESI de São José do Rio Preto.Com a participação de 8 equipes, num total de 250 atletas envolvidos, o Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga encerrou a competição com a liderança absoluta da competição. Foram 126 medalhas no geral, sendo 68 de ouro, 36 de prata e 22 de bronze. Distância com folga do 2º lugar que ficou com a quipe APAN Presidente Prudente, que no geral conquistou 81 medalhas. A equipe Aquática São José do Rio Preto completou o pódio no geral em 3º lugar.De acordo com o coordenador do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, a competição serviu como índice ou validação dos índices para participação dos atletas de Votuporanga nas competições mais importantes da categoria. “A partir de agora faremos as inscrições daqueles atletas que alcançaram o índice mínimo”.O coordenador mais uma vez comemorou o bom desempenho da equipe de Votuporanga nas piscinas e destacou o excelente ano dos atletas do Centro de Formação. “Tivemos mais uma vez um resultado expressivo. Lideramos o quadro geral de medalhas e este fato ocorre de maneira consecutiva pelo terceiro ano. Já contabilizamos 22 competições na liderança do quadro geral de medalhas da 4ª Região da Federação Aquática Paulista. Isso é muito importante e mostra que o trabalho tem crescido”.Xaninho ainda destacou que a frequente presença de atletas do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga na Seleção Regional comprova o bom trabalho que vem sendo realizado. Como exemplo, ele falou sobre o atleta Heitor Napolitano Fonseca Reis que no último semestre foi Campeão Paulista dos 200m borboleta. “Ele é o favorito para repetir este feito na competição deste ano que será disputada em Guaratinguetá. A gente espera fazer bons resultados com nossos atletas nestas competições mais importantes”.A próxima participação da equipe do Centro de Formação em eventos oficiais da Federação Aquática Paulista será no dia 9 de novembro, em competição que era realizada aqui em Votuporanga. Esta será a última oportunidade para os atletas alcançarem índices para competições mais importantes nas piscinas de 50 metros.O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.