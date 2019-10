O atleta também defendeu o São Caetano na atual temporada, durante parte da disputa na Copa Paulista

publicado em 05/10/2019

O atacante Alvinho foi artilheiro do Campeonato Paulista da Série A2 jogando pelo Água Santa (Foto: Reprodução)

O atacante Alvinho, que foi artilheiro do Campeonato Paulista da Série A2 neste ano, está apalavrado com o Clube Atlético Votuporanguense e muito perto de assinar um contrato.Em rápida conversa com o presidente do CAV, Marcelo Stringari, ele informou que, por enquanto, nada foi assinado, mas que está tudo apalavrado com o jogador.Conforme reportagem do site Futebol Interior, segundo informações do agente do atleta, Deividson Andrews, o jogador irá defender a Votuporanguense em 2020. “É com muito prazer que anunciamos a ida do Alvinho para a Votuporanguense. Eles estão com um projeto muito forte para buscar o acesso e ter o homem que foi artilheiro em 2019 fazia parte do planejamento”, analisou o empresário.Além da artilharia em 2019, quando disputou a Série A2 pelo Água Santa e auxiliou o clube a alcançar a terceira colocação – que acabou dando o acesso ao time de Diadema por conta da fusão entre Red Bull e Bragantino –, Alvinho foi o vice-artilheiro da competição em 2018, vestindo a camisa do São Bernardo.O atleta também defendeu o São Caetano na atual temporada, durante parte da disputa na Copa Paulista, onde marcou o 2000º gol da história do clube. “Agradeço o clube pela confiança no meu trabalho. Agora é seguir focado e já começar a treinar para chegar 110% desde o início de 2020 para estar na melhor condição à disposição do Marcelo [Dias, treinador da Votuporanguense]”, disse o atacante.