O ciclista Liniker Godoy, que recebe o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, foi campeão da “Elite Masculina”, principal categoria do ciclismo

publicado em 08/08/2019

Na manhã do último domingo (04/08), foi promovida em Votuporanga a 6ª etapa da 20ª Copa Regional de Ciclismo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Na manhã do último domingo (04/08), foi promovida em Votuporanga a 6ª etapa da 20ª Copa Regional de Ciclismo. Realizada pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com supervisão da Federação Paulista de Ciclismo, a competição foi na Avenida Mário Pozzobon, em frente à Arena Plínio Marin.Foram disputadas as categorias: Elite Masculino e Feminino, Sub 30, Sênior A e B, Master A e B, Júnior Masculino e Feminino, Juvenil Masculino e Feminino, Infanto Juvenil Masculino e Feminino, Infantil Masculino e Iniciante.Mesmo com as condições climáticas desfavoráveis, com muito vento, frio e chuva, o ciclista Liniker Padoan Godoy Vilches, que recebe o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, foi campeão da Elite Masculina, principal categoria do ciclismo. O 5º lugar do pódio foi para o ciclista William Aparecido da Cunha Clementino. Essas vitórias contaram com o trabalho em equipe feito pelos ciclistas Pablo Darc Soares do Carmo, Haroldo Loyd Ferreira Victorino e Reginaldo Torres Gonçalves.O ciclista Arthur Guerzoni Neto teve comemoração dupla, pelo seu aniversário e pela excelente conquista do 1º lugar na categoria “Master A”.Na categoria “Iniciante”, a medalha de bronze foi conquistada pelo ciclista Alexandre Augusto de Oliveira.