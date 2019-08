Pela oitava rodada da primeira fase da Copa Paulista, Mirassol e Votuporanguense jogaram neste domingo (11)

Mirassol e Votuporanguense jogaram na manhã deste domingo (11) (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense praticamente se despediu da Copa Paulista 2019 na manhã deste domingo (11). Após empate por 0 a 0 diante do Mirassol no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião, casa do adversário, o CAV tem remotas chances e classificação para a segunda fase.O primeiro lance de perigo foi da Alvinegra. Aos três minutos a bola foi lançada para Léo Santos, a defesa do Mirassol bateu cabeça e o atacante cabeceou, mas a bola passou raspando a trave direita de João Paulo. Aos 43, João Denoni chutou de fora da área, uma pancada, porém no meio do gol para a defesa de Jordan. O primeiro tempo de poucas oportunidades terminou em 0 a 0.Já na segunda etapa, aos 13 minutos, o CAV perdeu uma grande chance. Dentro da área, Caio Mancha rolou para Ricardinho, que bateu colocado, no entanto em cima da zaga. Depois de cobrança de escanteio, aos 23, a bola sobrou para Guilherme, que de fora da área chutou na trave direita do goleiro Jordan. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo, aos 31, Ricardinho bateu no canto direito de João Paulo, que espalmou para escanteio.