Diretoria e treinador entraram em comum acordo na tarde desta segunda-feira; Auxiliar Rainer Oliveira assume time até o fim da Copa Paulista

publicado em 06/08/2019

Rogério Mancini encerra sua passagem no CAV com apenas 9,5% de aproveitamento (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fábio FerreiraRogério Mancini não é mais técnico do Clube Atlético Votuporanguense. O treinador foi dispensado pela diretoria da Votuporanguense na tarde desta segunda-feira após sete jogos sem vitórias na Copa Paulista 2019. Com poucas chances de classificação à segunda fase da competição, quem assume o time nos três jogos restantes da primeira fase é o auxiliar técnico Rainer Oliveira.Depois de uma boa campanha no Campeonato Goiano com o Aparecidense, Rogério Mancini chegou ao CAV com o desafio de defender o título de atual campeão da Copa Paulista. Com um elenco jovem na mão, o treinador não conseguiu sucesso à frete da Alvinegra e encerra sua passagem no clube sem nenhuma vitória e com um aproveitamento de apenas 9,5%.Na Copa Paulista, sob o comando de Mancini, a Votuporanguense soma cinco derrotas contra Comercial, Ferroviária, Linense, Comercial (returno), Ferroviária (returno) e dois empates contra Mirassol e Batatais. Mesmo com três reforços pontuais que chegaram para o returno da competição, o time de Mancini não engrenou e decepcionou o torcedor.A Votuporanguense volta a campo pela Copa Paulista no próximo domingo, fora de casa, às 10h, contra o Mirassol. Para seguir vivo na competição, mesmo que ainda dependa de uma combinação de resultados, só a vitória interessa ao CAV.