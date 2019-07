Técnico pediu para o árbitro terminar o jogo: “estavam pedindo mais, e eu tava falando ‘não, dá menos senão a gente vai tomar o quarto gol’

publicado em 21/07/2019

Rogério Mancini perdeu a paciência no final do jogo (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brApós mais uma derrota do Clube Atlético Votuporanguense, na manhã deste domingo (21), contra o Linense, o técnico do CAV, Rogério Mancini, bastante irritado, detonou a falta de pontaria da Alvinegra na Copa Paulista.Ao final da partida, em entrevista exclusiva para o repórter Flávio Santos, da rádio, o treinador perdeu a paciência. Questionado se o momento agora é de esquecer o primeiro turno, ele disse: “não sei que horas a gente vai começar o segundo turno. Não adianta a gente ficar falando, falando, falando. A gente tem 600 bolas para fazer o gol, não sai nenhum e é obrigado a abrir o jogo. Aí no contra-ataque é um, dois, três, quatro...”.Revoltado, Mancini acrescentou: “ainda bem que o árbitro deu menos tempo [de acréscimo]”. “Estavam pedindo mais, e eu tava falando ‘não, dá menos senão a gente vai tomar o quarto gol’. Uma merda”, falou. A Alvinegra perdeu por 3 a 0.