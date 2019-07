Zagueiro Gladstone, revelado nas categorias de base do Cruzeiro, teve uma passagem pela Juventus da Itália e Palmeiras

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brEm péssima fase na Copa Paulista 2019, o Clube Atlético Votuporanguense segue se reforçando para tentar dar a volta por cima no returno da primeira fase do campeonato. Depois do centroavante Caio Mancha e do volante Gercimar, o CAV acertou com o zagueiro Gladstone, revelado nas categorias de base do Cruzeiro e com passagens pelo Palmeiras e Juventus (Itália).Entrevistado na manhã desta terça-feira no programa “Bola em Jogo”, da rádio Cidade FM, o presidente da Alvinegra, Marcelo Stringari, revelou a contratação. “Estamos trazendo um jogador experiente, que vibra e cobra, perfil que está faltando na nossa equipe”, disse.Gladstone Pereira Della Valentina nasceu em Vila Velha-ES, no dia 29 de janeiro de 1985, tem 34 anos e 1,82m de altura. Ele estava na URT (Minas Gerais). O beque começou a carreira no Cruzeiro. Em 2005, foi emprestado à Juventus, clube tradicional da Itália. De lá seguiu para o Verona. Retornou ao Cruzeiro em julho de 2006. Apesar do curto tempo na Vecchia Signora, Gladstone se refere a esta passagem como importante, na qual pode crescer como atleta e como homem. Diz ter aprendido muito com Fabio Cannavaro, o qual lhe ensinava sobre posicionamento.O defensor defendeu ainda o Sporting (Portugal), Náutico, Portuguesa, Guarani, Vaslui FC (Roménia), entre outras equipes.O mandatário declarou que todos no CAV sabem que as obrigações não vêm sendo cumpridas. “Esse é o momento de escutar as críticas e aceitá-las porque, realmente, todos estão com razão. A hora é de trabalhar para sair dessa situação”, comentou. Ele acrescentou que a diretoria, logicamente, monta um time com a intenção de acertar, porém a equipe ainda não encaixou.Em relação ao elenco, Marcelo disse que se for analisada a ficha de cada atleta, o time é até mais qualificado do que a equipe de 2018. “Temos jogadores campeões, buscamos o melhor, mas não está encaixando”, falou.Stringari destacou que a derrota por 3 a 0 para o Linense no último domingo foi a pior dos seus seis anos de gestão. “Perdemos para o Nacional de cinco, mas um time competitivo e em uma competição totalmente diferente”, contou.