Tite e comissão técnica tomam decisão no dia seguinte ao corte do atacante por lesão sofrida no amistoso contra o Catar em Brasília

publicado em 07/06/2019

Willian disputou a últiima Copa do Mundo — Foto: REUTERS/David Gray

Willian está convocado para substituir Neymar na seleção brasileira. Ele será o camisa 10 na Copa América. A decisão foi tomada por Tite e sua comissão técnica no fim da manhã de quinta-feira. O coordenador Edu Gaspar enviou os exames de Neymar à Conmebol, mas só recebeu autorização para fazer a substituição praticamente 24 horas depois.

Willian, que esteve na última Copa do Mundo, não entra em campo pela Seleção desde a vitória sobre Camarões por 1 a 0, no dia 20 de novembro do ano passado.Na avaliação da comissão técnica da Seleção, dois fatores pesaram na convocação de Willian:

Como a equipe está treinando há 16 dias, o substituto de Neymar perdeu boa parte da aplicação dos conceitos táticos, então seria melhor convocar alguém que já conhecesse bem o trabalho de Tite. É o caso de Willian, nome frequente das listas dele há três anos;