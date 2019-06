A Alvinegra segue em forte preparação para a Copa São Paulo

publicado em 11/06/2019

Técnico Rogério Mancini orienta o meia colombiano Juan Becerra (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Depois de duas vitórias em dois testes sob o comando do técnico Rogério Mancini, o Clube Atlético Votuporanguense volta a campo na tarde desta terça-feira contra o Novorizontino, em Novo Horizonte. O jogo-treino está marcado para as 15h30.

A Alvinegra segue em forte preparação para a Copa São Paulo. Na tarde deste segunda-feira, Mancini comandou mais um treinamento na Arena Plínio Marin.

No último sábado, a Votuporanguense fez um jogo-treino contra o Mirassol, na casa do adversário, e venceu por 2 a 1. Os gols do CAV foram marcados por João Pedro e Danilo Feijão. Vinicius Baraciolli fez o gol dos donos da casa.

A programação de treinamentos prevê um trabalho amanhã, às 16h, outro na quinta-feira (13), às 8h30, um treino na sexta-feira (14), às 9h, e por fim uma atividade sábado, às 9h, todos na Arena.

A diretoria da Pantera fez o até momento nove contratações para a Copa Paulista: Bruno Fandinho (zagueiro) Caio Quiroga (volante), Lucas Machado (atacante), Léo Carvalho (lateral), João Pedro (centroavante), Matheus Carrasco (zagueiro), Matheus Guimarães (meio-campista), Bernardo Vilar (zagueiro) e Juan Becerra (meia).