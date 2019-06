A definição ocorreu após reunião envolvendo diretores, equipe técnica e jogadores

publicado em 26/06/2019

Oclécio Dutra, presidente do Fefecê (Foto: Arquivo/O Extra.net)

Durou pouco a "renúncia" de Oclécio Dutra da presidência do Fefecê. Após confirmá-la para o jornal “O Extra.net”, por volta das 12h desta quarta-feira (26), ele voltou atrás e afirmou que permanecerá, juntamente com toda a atual diretoria, no comando do time.

A definição ocorreu há pouco, por voltas das 14h30, após reunião envolvendo diretores, equipe técnica e jogadores.

Dentre outros pontos acordados estão o acerto dos salários atrasados (cerca de dois meses) de forma parcelada. Pelos lados dos jogadores, com a promessa da diretoria, retornarão aos treinamentos ainda na tarde de hoje.

O caso

O presidente do Fernandópolis Futebol Clube-Fefecê Oclécio Dutra afirmou ao “O Extra.net” que iria renunciar ao cargo ainda na tarde de hoje.

“Eu vou renunciar o cargo, estou cansado, aguentei demais, eu e o presidente do Conselho, vamos renunciar, inclusive já entrei em contato com a Federação Paulista de Futebol-FPF, à tarde vou encaminhar uma carta oficial, porque domingo não vai ter jogo, acabou o campeonato”, afirmou Dutra.

Segundo o dirigente, outros ocupantes de cargos diretivos seguirão sua atitude e, com as renúncias, o Fefecê ficará sem quadro estatutário completo, o que impede, segundo as normas da FPF, a continuidade na disputa da Séria B do Paulistão.