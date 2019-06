Os gols do Clube Atlético Votuporanguense foram marcados por João Pedro e Danilo Feijão; CAV se prepara para a Copa Paulista

publicado em 08/06/2019

João Marcos, atacante da Votuporanguense, na partida da manhã deste sábado contra o Mirassol (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

O técnico do Clube Atlético Votuporanguense, Rogério Mancini, teve na manhã de sábado mais uma chance para testar o time que se prepara para a Copa Paulista 2019. Em jogo-treino contra o Mirassol, na casa do adversário, o CAV venceu por 2 a 1.

Os gols da Alvinegra foram marcados por João Pedro e Danilo Feijão. Vinicius Baraciolli fez o gol dos donos da casa.

Para a disputa da Copa Paulista, a Alvinegra fez até momento nove contratações. As caras novas do CAV são Bruno Fandinho (zagueiro) Caio Quiroga (volante), Lucas Machado (atacante), Léo Carvalho (lateral), João Pedro (centroavante), Matheus Carrasco (zagueiro), Matheus Guimarães (meio-campista), Bernardo Vilar (zagueiro) e Juan Becerra (meia).