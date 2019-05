A atividade serviu para o técnico Rogério Mancini dar ritmo de jogo aos atletas

publicado em 23/05/2019

Votuporanguense vence jogo-treino contra o América (Foto: Rafael Bento/CAV)

O Clube Atlético Votuporanguense venceu o América por 2 a 0, em jogo-treino realizado na manhã desta quinta-feira (23), no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. Este foi o primeiro teste do CAV que se prepara para a Copa Paulista.

Os gols da Alvinegra saíram nos primeiros minutos do primeiro tempo. Aos 8 minutos, João Pedro roubou a bola do zagueiro do América e abriu o placar: CAV 1 a 0.

Aos 16, Danilo Belão tocou para o Ricardinho que fez o corta luz para Mário Augusto, que cortou o marcador e ampliou: 2 a 0.

A partida teve dois tempos de 30 minutos e um de 20. A atividade serviu para o técnico Rogério Mancini dar ritmo de jogo aos atletas e testar aqueles que estão em observação.

A Votuporanguense iniciou o jogo com Jordan; Danilo Belão, Carrasco, Bernardo Vilar e Leo Carvalho; Pedro Henrique, Ricardinho e Mário Augusto; João Marcos, Leo Santos e João Pedro.

O CAV estreia dia 23 de junho na Copa Paulista. A Alvinegra recebe o Comercial, às 10h, na Arena Plínio Marin. A Votuporanguense é a atual campeã da competição.