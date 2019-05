Em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (9), na Arena Plínio, o novo treinador foi apresentado

publicado em 09/05/2019

Rogério Mancini, novo técnico do CAV (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

A diretoria do Clube Atlético Votuporanguense apresentou na tarde desta quinta-feira (9) o novo treinador do CAV, Rogério Mancini. A apresentação ocorreu em uma coletiva de imprensa na Arena Plínio Marin.

Depois de um certo ar de mistério da direção do CAV, na manhã desta terça-feira, por meio de sua conta oficial pelo Instagram, o Clube Atlético Votuporanguense anunciou Rogério Mancini, de 47 anos, como novo treinador para a disputa da Copa Paulista 2019. Com a carreira de treinador quase toda feita no futebol goiano, esta será a primeira vez de Rogério Mancini a frente de um clube paulista.

O CAV estreia na Copa Paulista no dia 22 de junho, às 15h, diante do Comercial, na Arena Plínio Marin. Atual campeão da competição, a Alvinegra integra o Grupo 1 ao lado de Batatais, Linense, Comercial, Ferroviária e Mirassol.