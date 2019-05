As quadras do Votuporanga Clube serão o local da 2ª Copa Protege de Tênis

publicado em 25/05/2019

As quadras do Votuporanga Clube serão o local da 2ª Copa Protege de Tênis

As quadras do Votuporanga Clube serão o local da 2ª Copa Protege de Tênis. O campeonato é para a categoria feminina principiante e será realizado no dia 1º de junho (sábado). As expectativas dos organizadores é que dez tenistas participem do campeonato, que é coordenado pelo professor Cal.

A Protege é uma Clínica de Vacinação especializada em cuidados de enfermagem com maior atenção aos cuidados com recém-nascidos e gestantes, mantendo os cuidados de enfermagem como aplicações de medicamentos, realizações de curativos, sondagens e outros.