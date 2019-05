O treinador Rogério Mancini segue com o trabalho de formação da equipe para a Copa Paulista 2019 que começa em junho

publicado em 21/05/2019

Rogério Mancini e outros membros da comissão técnica assistiram ao último jogo do sub-20 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

Daniel Castro





Seguindo com o trabalho de formação do elenco do Clu be Atlético Votuporanguense para a Copa Paulista 2019, o técnico Rogério Mancini foi até São José do Rio Preto observar os garotos da equipe sub-20 que participa do Campeonato Paulista da categoria.

Na tarde da última sexta-feira, no Estádio Anísio Haddad, o Cavinho perdeu para o Rio Preto por 2 a 1. Além do treinador, assistiram ao jogo o auxiliar técnico Rainer Oliveira, o supervisor de futebol, Tiago Moraes Machado, o preparador de goleiros, Wandomar Dionísio, e o gerente de futebol, Rafael Gatti. Aos nove minutos, Maurício abriu o placar para o Jacaré. Lucas Lima, aos 19, fez mais um. Já na segunda etapa, aos 32 minutos, Agnaldo descontou para a Alvinegra.

Por enquanto, as caras novas do CAV são Lucas Machado (atacante), Léo Carvalho (lateral), João Pedro (centroavante), Matheus Carrasco (zagueiro), Matheus Guimarães (meio-campista) e Bernardo Vilar (zagueiro). Ricardinho, Jordan, Belão e Mário Augusto tiveram seus contratos renovados. Léo Santos, que já tinha contrato, continua na Alvinegra. Assim, atualmente o elenco tem 16 atletas: Tales, Jordan, Bernardo Vilar, Belão, Matheus Carrasco, Matheus Guimarães, Zé Augusto, Mário Augusto, Ricardo, Kaynan, Léo Santos, João Marcos, Danilo, Guilherme Índio, Cleiton e João Pedro.

O CAV estreia na competição no dia 23 de junho, às 10h, diante do Comercial, na Arena Plínio Marin. Atual campeão da competição, a Alvinegra integra o Grupo 1 ao lado de Batatais, Linense, Comercial, Ferroviária e Mirassol.

Cavinho

Na avaliação de Ulisses Pontes, técnico do Cavinho, contra o Jacaré a Alvinegra não fez um bom primeiro tempo e sofreu dois gols muito cedo. No intervalo, o treinador fez duas alterações e o time fez uma segunda etapa melhor. “Conseguimos diminuir, a equipe teve um bom volume de jogo, chegou bem, mas faltou definir melhor”, comentou.