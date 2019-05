No jogo disputado no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, o placar final foi 2 a 1 para os donos da casa

publicado em 18/05/2019

Rio Preto e Votuporanguense jogaram na tarde desta sexta no Estádio Anísio Haddad pelo Campeonato Paulista Sub-20 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

O time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense enfrentou o Rio Preto na tarde desta sexta-feira em mais uma rodada do Campeonato Paulista da categoria. No jogo disputado no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, o placar final foi 2 a 1 para os donos da casa.

Aos nove minutos, Maurício abriu o placar para o Jacaré. Lucas Lima, aos 19, fez mais um. Já na segunda etapa, aos 32 minutos, Agnaldo descontou para a Alvinegra. Com o resultado, o CAV permanece com quatro pontos e na sétima colocação do Grupo 1 do Campeonato Paulista Sub-20.