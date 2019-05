O Votuporanguense enfrentou o líder do Campeonato Paulista e saiu derrotado por 4 a 0

publicado em 06/05/2019

CAV e Mirassol jogaram neste sábado (Foto: Rafael Bento/CAV)

Na tarde de sábado (4), o sub-20 do Votuporanguense entrou em campo pela quarta rodada do Campeonato Paulista de 2019. No confronto contra o Mirassol, na arena Plínio Marin, o Cav não conseguiu o resultado positivo e saiu derrotado por 4 a 0.

Os visitantes abriram o placar com Juliano, aos 16 minutos. Dez minutos depois, Gabriel fez o segundo. Na segunda etapa, aos 32 minutos, William fez o terceiro e Lucas fechou o placar, aos 45 minutos.

Com o revés, o Votuporanguense caiu duas posições na tabela de classificação e agora é o sexto colocado, com quatro pontos. Já o Mirassol, continua invicto e líder do Paulista, com 12 pontos.

Ulisses Pontes, fala das dificuldades que encontrou na partida diante o Mirassol e o que espera no jogo contra o Linense. “Já sabíamos que seria difícil o jogo contra o Mirassol. Durante a semana tivemos problemas com jogadores no departamento médico e isso nos complicou. Pra essa semana com a recuperação do Elber e a entrada dos jogadores que foram inscritos vamos estar reforçados e esperamos fazer um bom jogo diante o Linense”, comentou.