Outra cara nova no Clube Atlético Votuporanguense é o meio-campista Matheus Guimarães, de 23 anos, que atuava na Espanha

publicado em 16/05/2019

Matheus Guimarães é um dos novos jogadores da Alvinegra (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Entre os jogadores contrata dos pelo Clube Atlético Votuporanguense para a disputa da Copa Paulista 2019 está o meio-campista Matheus Guimarães, de 23 anos, que garantiu ser polivalente em campo.

Assim como os demais jogadores, Matheus iniciou os treinamentos esta semana na Arena Plínio Marin. Para o jornal A Cidade, o atleta afirmou que é bastante dinâmico e polivalente. Ele atua como segundo volante e meia. “Consigo jogar na frente, mais adiantado, mas também defensivamente”, contou.

Matheus fez as categorias de base no Botafogo-RJ e no Vitória-BA. Posteriormente, ele rodou em alguns times do Brasil até receber, no ano passado, uma boa proposta na Espanha, do F.C. Cubillas, onde ficou seis meses.

O meio-campista disse estar bastante motivado para defender o título da Copa Paulista. Ele elogiou direção, funcionários e estrutura do CAV. “O time foi campeão o ano passado e pelo que percebi o grupo está bem focado para ser bicampeão e conseguir novamente uma vaga para uma competição nacional”, comentou.

Com início em 22 de junho e término para 30 de novembro, a Copa Paulista contará com 24 participantes, divididos em 4 grupos de 6 na fase inicial. Os quatro melhores de cada grupo se classificam para a etapa posterior, que terá quadrangulares de quatro times, com os dois melhores avançando.

O CAV estreia na competição no dia 23 de junho, às 10h, diante do Comercial, na Arena Plínio Marin. Atual campeão da competição, a Alvinegra integra o Grupo 1 ao lado de Batatais, Linense, Comercial, Ferroviária e Mirassol.