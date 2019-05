Com quatro pontos, o Cavinho aparece na sétima posição na tabela do Grupo 1

publicado em 24/05/2019

O Cavinho volta a jogar na tarde deste sábado (25) (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense enfrenta o Grêmio Novorizontino na tarde deste sábado (25) em mais uma rodada do Campeonato Paulista da categoria. A partida, marcada para as 15h, será realizada na Arena Plínio Marin.

Com quatro pontos, o Cavinho aparece na sétima posição na tabela do Grupo 1 da competição. Já o adversário da tarde de hoje tem dez pontos e ocupa a terceira colocação.