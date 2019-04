Em jogo contra a equipe de Pontalinda, os atletas de Votuporanga lideraram o placar, com vitória de 2 sets a 0

publicado em 25/04/2019

O ritmo forte de treinamentos é o fator que proporciona à equipe vitórias como esta (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

A equipe de voleibol masculino da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga/Unifev foi campeã da fase sub-regional dos Jogos Abertos da Juventude. A competição promovida pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, foi realizada no Ginásio Beira Rio, em Fernandópolis.

Em jogo contra a equipe de Pontalinda, os atletas de Votuporanga lideraram o placar, com vitória de 2 sets a 0, com parciais de 25x14 e 25x16.

O ritmo forte de treinamentos é o fator que proporciona à equipe vitórias como esta. O técnico Eduardo destacou que é a terceira vez consecutiva que o time se sagra campeão da fase sub-regional.

O time é formado pelos atletas votuporanguenses: Thales, Mateus Henrique, Mateus Alves, Vicente, Victor, Marcelo, Diego, Fábio Júnior, Gines. Além da equipe técnica, composta por Eduardo Nespoli e Jeferson Aquino.