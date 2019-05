Disputando as modalidades de Kata, Kumite e Kobudo, equipe votuporanguense mais uma vez sagrou-se campeã geral, com 13 premiações de ouro

publicado em 30/04/2019

No último domingo (28/04), a equipe de caratecas da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga/Unifev participou do Open Cedral de Karatê Escolar Educativo, promovida na cidade de Cedral. Disputando as modalidades de Kata, Kumite e Kobudo, a equipe votuporanguense mais uma vez sagrou-se campeã geral, com 13 premiações de ouro.

Os contemplados com o 1º lugar foram Amanda Datorre, Karollyne Costa, Sensei Adebaur, Sensei André Corrêa, Sensei Cleonice Domingos, Sensei Adalberto Nakabashi, Alexandre Centurione, Camilly Januário, Diego Foresto, Mariana Luana, Túlio Januário, Luis Antônio Leite e Miguel Augusto.

As medalhas de prata de 2º lugar ficaram para Amanda Datorre, Karollyne Costa, Túlio Janúario, Luis Antônio Leite, Eliel Soares, Miguel Augusto, Lorena Fisnack, Vitor Hugo, Marcos Mendonça, João Enzo Borges e Arthur Santiago.

Já os premiados com bronze foram Sensei Adebaur, Túlio Januário, João Enzo Borges, Ademir Baleeiro, Paulo Moura e Wilson Benini.