O Clube Atlético Votuporanguense tem um jogo e uma vitória na competição

publicado em 19/04/2019

No último jogo, o CAV venceu o Comercial, por 1 a 0 (Foto: CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





O Cavinho faz neste sábado a sua estreia em casa no Campeonato Paulista Sub-20. O adversário será o Penapolense, às 15h, na Arena Plínio Marin, com entrada gratuita. O Clube Atlético Votuporanguense tem um jogo e uma vitória na competição.

Comandado pelo técnico Ulisses Pontes, o CAV estreou no torneio no último sábado, em Ribeirão Preto, contra o Comercial. Fora de casa e com um atleta a menos, a Alvinegra venceu por 1 a 0, no Estádio Doutor Francisco de Palma Travassos. Nos primeiros minutos de jogo, o zagueiro Marcelo foi expulso. Mesmo assim, a Votuporanguense marcou, aos 11 minutos do segundo tempo, com centroavante Agnaldo, de pênalti.

Com o êxito, a Pantera Alvinegra chegou aos primeiros três pontos e se posicionou em quarto lugar na tabela de classificação.

De acordo com Ulisses, o Cavinho está se acertando dentro do torneio. “Estamos fazendo um trabalho”, comentou. O CAV deve começar a partida de hoje com Igor; Gabriel, Smith, Marcelo e Matheus; Elber, Josivan, Vitor e Japa; Nicolas e Agnaldo.