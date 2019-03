Já estão abertas as inscrições para as escolinhas de Futsal e Futebol de Campo da Prefeitura de Votuporanga, que recebe apoio da Unifev. As inscrições devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 18 às 22h, no Ginásio Poliesportivo “Jurandir José Lopes", na rua Canadá, esquina com a Rua Rio Grande.

A inscrição e aulas são gratuitas, sendo necessário apenas que, na matrícula, o interessado esteja acompanhado por pais ou responsáveis legais, apresentando um documento de identidade.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Esportes e Lazer, no CSU, pelo telefone (17) 3426-1200, ou diretamente com o professor Pigmeu, no Ginásio Poliesportivo "Jurandir José Lopes", ou pelo celular (17) 99791-9180.

Futsal

A equipe de Futsal da Secretaria de Esportes e Lazer está empenhada nas competições futuras, que são, respectivamente, a Copa de São José do Rio Preto e o Campeonato Paulista.

Os treinamentos de base sub 15 a sub 17 acontecem às segundas, quartas e sextas, às 18h. Já os atletas que se encaixam na categoria sub 17 e classificação livre treinam às 19h30.

Futebol de Campo

Os atletas de Futebol de Campo irão representar o Município em julho, numa disputa importante que irá acontecer em Assunção, capital do Paraguai.