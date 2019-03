A Portuguesa Santista venceu a Votuporanguense na tarde deste sábado (30) na Arena Plínio Marin

Votuporanguense e Portuguesa Santista jogaram na tarde deste sábado (30)

O Clube Atlético Votuporanga se despediu do Campeonato Paulista da Série A2 na tarde deste sábado (30) na Arena Plínio Marin, onde enfrentou e perdeu para a Portuguesa Santista por 1 a 0. O CAV, que precisava vencer e de outros resultados, não fez o dever de casa, no entanto, mesmo a vitória não classificaria a Alvinegra para a segunda fase.

O primeiro chute ao gol foi do CAV, aos três minutos. Dudu recebeu pela esquerda, cortou para o meio, chutou e o goleiro John encaixou. Os visitantes assustaram aos sete, com Rodriguinho, que recebeu lançamento, chutou, porém a bola foi desviada pela zaga. Aos nove, depois de escanteio do lado direito, Bruno Baio cabeceou com perigo, no entanto para fora. Na sequência, aos 10, Cristiano dividiu pelo alto com o zagueiro, ficou livre, deu mais um corte e chutou de direita para a defesa de John. Chance clara perdida pela Alvinegra.

A resposta da Briosa veio aos 15. Depois de jogada ensaiada em cobrança de falta, a equipe de Santos chegou com perigo. Logo em seguida, os visitantes abriram o placar. Após saída de bola errada da defesa alvinegra, a Portuguesa fez boa jogada pela direita e a bola foi cruzada para Rayllan marcar: 1 a 0.

Aos 26 os visitantes quase fazem mais um. A bola cruzada rasteira da esquerda, Rodriguinho desviou e Bruno Pianissolla espalmou. No rebote, a zaga tirou. Aos 40, Carlos Alberto chutou da entrada da área para boa defesa de Pianissolla. O primeiro tempo terminou mesmo em 1 a o para a Briosa.