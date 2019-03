Agora a Votuporanguense muda seu foco para o jogo contra o XV de Piracicaba, na tarde de quinta-feira (21), na Arena

publicado em 19/03/2019

Alberto Félix observa os jogadores durante treinamento da Alvinegra; CAV joga na quinta (21) (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

Daniel Castro





Após a derrota para o Sertãozinho na noite do último sábado, o técnico do CAV, Alberto Félix, fez uma análise do jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Mesmo com a derrota, a Pantera se manteve na sétima colocação.

Na visão do treinador, a análise do jogo pode ser resumida nas bolas paradas, já que “no futebol jogado, o Sertãozinho praticamente não chegou no gol”. Ele lembrou que a Alvinegra perdeu um pênalti logo no início do confronto, e o adversário, logo no primeiro escanteio, teve a felicidade de abrir o placar.

Mesmo saindo atrás, Félix entende que o CAV se manteve equilibrado, enquanto o Touro tentava imprimir um ritmo forte. “Na minha opinião, foi uma equipe que jogou com equilíbrio, como eu sempre falo, e novamente saiu um gol de bola parada. Então, foram dois escanteios e dois gols deles”, comentou.

Sobre a segunda etapa, o comandante alvinegro contou que a Votuporanguense começou bem, mas sofreu quando perdeu um jogador – Dudu levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. O baque foi grande, uma vez que o CAV já teria um desgaste maior porque precisava propor o jogo, e com um a menos a situação piorou. Mesmo assim, apontou o técnico, a Pantera manteve o equilíbrio e criou chances.

Para o treinador, o goleiro do Touro, João Guilherme, foi o melhor jogador em campo, já que fez muitas defesas, o que mostra o desempenho da equipe. “Perdemos e saímos chateados pela derrota, mas sabemos o que produzimos dentro de campo também”, falou.

Alberto apontou que o momento agora é de ter calma, analisar o que aconteceu e buscar um bom resultado na quinta-feira (21). “Isso aí [a derrota] uma hora iria acontecer, porque o campeonato é muito duro, difícil e equilibrado. Estávamos em uma sequência muito boa e não tem motivo para achar que está errado”, disse.