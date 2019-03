O investimento corresponde à continuidade no programa que atende cerca de 400 crianças e adolescentes do município

publicado em 27/03/2019

Centro de Formação Esportiva vai receber R$ 474 mil do Governo de SP (Divulgação)

Para a Federação Aquática Paulista – o município de Votuporanga, através do Centro de Formação Esportiva, tem a melhor equipe de natação da região. Para a continuidade do projeto o deputado Carlão Pignatari – que é líder do governo João Doria na Assembleia Legislativa - se reuniu nesta terça-feira (26) com o Secretário de Esportes do Estado, Aildo Rodrigues Ferreira, para tratar da renovação do convênio entre Estado e município. O pleito é endossado pelo presidente da Câmara Municipal, Mehde Meidão.

“Contamos com o apoio do deputado Carlão para dar celeridade aos trâmites e manter os trabalhos que desenvolvemos”, declarou o coordenador do projeto, Luiz Augusto Garcia, mais conhecido como Xaninho, que acompanhou a reunião na Secretaria de Estado junto com o secretário municipal de esportes, José Ricardo da Cunha, Mineiro, ambos representando o prefeito de Votuporanga, João Dado.

O resultado do encontro foi à garantia da continuidade do programa que atualmente atende cerca de 400 crianças e adolescentes - com o repasse de R$ 474.050,50 para o município.

O parlamentar comemorou o resultado do projeto que seguirá oferecendo a prática esportiva aos jovens de Votuporanga. Carlão destacou também que o seu mandato de deputado estadual está à disposição para iniciativas que visem à melhoria dos serviços públicos para o noroeste paulista.