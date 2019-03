Na tarde deste domingo (24), Portuguesa e Votuporanguense jogaram no Canindé pela 14ª rodada o Campeonato Paulista da Série A2

publicado em 24/03/2019

Portuguesa e CAV jogaram na tarde deste domingo (24) (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O Clube Atlético Votuporanguense levou dois gols logo no início do jogo contra a Portuguesa, perdeu e se complicou no Campeonato Paulista da Série A2. A partida, que terminou em 2 a 1 para a Lusa, foi disputada na tarde deste domingo (24), no Canindé, em São Paulo.

Patrick e Fernandinho marcaram para os donos da casa e Ricardinho descontou. Dida, goleiro da Portuguesa, que fez importantes defesas, foi o melhor em campo.

Como já era esperado, a Lusa foi com tudo para cima do CAV no início do jogo. Os donos da casa abriram o placar aos sete minutos. Após escanteio, Patrick subiu bem para marcar. Aos 18, a Portuguesa aumentou. Fernandinho bateu falta da entrada da área pelo lado esquerdo, a bola desviou na barreira e não deu chance para Bruno Pianissolla.

Aos 19, quase sai o gol da Alvinegra. A bola foi levantada em cobrança de falta e Renato Justi mandou na trave. Aos 46, Ricardinho bateu falta que tinha como destino o ângulo, mas Dida fez grande defesa. Foi o último lance de perigo do primeiro tempo, que terminou em 2 a 0.

A Alvinegra iniciou o segundo tempo assustando o adversário. Com um minuto, Cristiano recebeu e girou, no entanto a bola foi por cima do gol. Dida salvou novamente o time do Canindé aos quatro minutos. Bruno Baio foi acionado, chutou no canto e goleiro defendeu. De novo, Dida livrou a Lusa aos 18 depois de cobrança de falta e bate-rebate na área. Aos 23, Fernandinho tentou surpreender Bruno Pianissolla, que estava adiantado. O jogador da Portuguesa tentou do meio de campo, porém a bola foi para fora.