A Votuporanguense criou várias oportunidades na noite desta sexta-feira (1º) e venceu o segundo jogo seguido na Série A2.

publicado em 01/03/2019

Linense e Votuporanguense jogaram na noite desta sexta-feira (1º) em Lins (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

O Clube Atlético Votuporanguense mostrou um bom futebol na noite desta sexta-feira (1º) e venceu o Linense por 1 a 0 no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, em Lins. O gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Paulo Henrique, que vem atuando como lateral-direito. É a segunda vitória seguida do CAV no Campeonato Paulista da Série A2.

Aos oito minutos, depois de cruzamento do lado direito, Lucas Machado, sozinho, cabeceou para por cima do gol. A Votuporanguense chegou com perigo aos 24 minutos. Belão arrancou de trás do meio de campo e quando chegou no ataque rolou para Alison Mira, dentro da área do lado direito, que chutou cruzado para boa defesa de Igor.

Aos 40, a bola foi enfiada para Henrique, que do lado direito já dentro da área, chutou por cia do gol. Boa oportunidade perdida pelo Elefante.

Já no segundo tempo, Léo Santos arrancou ainda no campo de defesa, passou por um adversário e tocou no meio para Erick Salles que ajeitou para a canhota, mas chutou fraco e o goleiro pegou. Aos 11, Lucas Machado recebeu lançamento do lado esquerdo, deu uma caneta no defensor, driblou mais dois, porém chutou para fora. Excelente jogada do atleta do time de Lins.

Aos 15, depois de cruzamento da esquerda, Lucas Machado cabeceou sozinho, no entanto para fora, passando com muito perigo. Chance clara perdida pelo Linense. Aos 20 minutos, a zaga dos donos da casa vacilou e a bola sobrou para Bruno Baio, que entrou no segundo. O centroavante chutou prensado na defesa. Aos 27, Belão cruzou da esquerda, Baio ajeitou e chutou de direta para a defesa de Igor.

Erick Salles chegou com perigo em duas oportunidades, ambas em contra-ataque, e o goleiro Igor defendeu as tentativas do atacante.