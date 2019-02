Treinos da equipe estão sendo intensificados; atletas estão sob o comando técnico do professor Marcio Fukuiama

publicado em 27/02/2019

O time votuporanguense integra o grupo B da competição, que também é composto pelas equipes do Sesc de Rio Preto e Urupês (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A equipe de voleibol feminino da Prefeitura/Unifev/Assary/Net Rubi estreia na temporada de competições 2019 no dia 10 de março pelo Torneio Aberto de Vôlei Sesc 2019. A primeira partida será contra a equipe de Monte Aprazível, na Arena Sesc, em São José do Rio Preto. O local acolherá todas as competições, que vão de março a junho de 2019.

A disputa conta com a participação de 13 equipes da região. O time votuporanguense integra o grupo B da competição, que também é composto pelas equipes do Sesc de Rio Preto e Urupês.

4°Fest Vôlei do Monte Líbano

Nos dias 16 e 17 de março, a equipe participará do torneio nacional Master 4°Fest Vôlei do Monte Líbano Clube de Campo, em Rio Preto. Na competição, Votuporanga será representada nas categorias 30+ e 50+, consideradas uma das mais concorridas do país envolvendo mais de 40 equipes de vários estados do Brasil.