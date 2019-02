Jean Carlos, que pertence à Votuporanguense e está emprestado, escapou por muito pouco de ser uma das vítimas do trágico incêndio

publicado em 08/02/2019

Jean Carlos atua nas categorias de base do Flamengo (Foto: Reprodução)

Fábio Ferreira

O atacante Jean Carlos, de 16 anos, que pertence à Votuporanguense e está emprestado ao Flamengo, escapou por muito pouco de ser uma das vítimas do trágico incêndio que atingiu as instalações da categoria de base do Ninho do Urubu e deixou 10 mortos e 3 feridos na manhã desta sexta-feira (8).

Segundo o empresário de Jean Carlos, o ex-jogador Glauber Berti, o quarto em que começou o incêndio era o mesmo utilizado pelo jogador do CAV emprestado ao Flamengo. Jean Carlos não estava no alojamento, já que o time sub-17 está de férias a cerca de 15 dias. O garoto está atualmente em São José do Rio Preto, na casa da família, e acompanhou a distância toda a tragédia com seus companheiros.

"Ele está bem abalado, bem triste. Falei com ele logo que soube da notícia e ele me disse que era o lugar que ele ficava. Está muito triste pela perda dos amigos. Todos nós estamos, afinal eram crianças com sonhos pela frente", comentou Glauber Berti.

O empresário ainda comentou que um dos três jogadores que estão hospitalizados é bem próximo de Jean. "Ele está muito preocupado porque tinha uma relação muito próximo com um dos meninos que está no hospital".

De acordo com Glauber Berti, Jean Carlos retornaria de férias em uma semana para o Ninho do Urubu, mas agora não sabe como ficará a situação com a tragédia. O atacante que pertence ao CAV está emprestado ao Flamengo desde o segundo semestre de 2017. Vale lembrar que no ano passado, Jean Carlos chegou a marcar um gol contra o Real Madrid na final de um torneio internacional vestindo a camisa do Flamengo.