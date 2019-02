O Voto de Congratulação foi proposto pelo vereador Serginho da Fármacia

publicado em 07/02/2019

Junto com seus familiares, Fernando Picerne recebeu o Voto de Congratulação na Câmara Municipal (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Com muita quilometragem quando o assunto é corrida de carros ou motos, Fernando de Oliveira Picerne foi homenageado na última sessão da Câmara Municipal de Votuporanga “pela brilhante trajetória nas competições automotivas e automobilísticas, representando Votuporanga dentro e fora do país”. Ele recebeu um voto de congratulação.

Fernando iniciou suas atividades como piloto automobilístico em 1996, no Mato Grosso do Sul, como piloto de Rally de Regularidade no Campeonato Estadual. Ele seguiu pilotando por 14 anos, encerrando sua carreira em 2010 como membro da Associação Desportiva Nacional dos Oficiais e Comissários de Competição, que seleciona os profissionais que trabalham nas competições de Fórmula 1 dentro e fora do país.

Desde 2009, ele participa de todas as provas GP de Fórmula 1 realizadas no Brasil, primeiramente como Resgate de Pista e desde 2016 ocupa a função de Chefe de Posto de Resgate, com diversas especializações na área.

O homenageado contribuiu na organização do 1º Festival Automobilístico de Arrancada, realizado em Votuporanga, em 2018, como Diretor de Prova, tornando o evento um sucesso de público.