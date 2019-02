Treinador mostra preocupação com rendimento ofensivo do Furacão, que tem apenas uma vitória em cinco jogos: "finalizar aos 40 minutos é absurdo"

publicado em 05/02/2019

Rafael Guanaes está pressionado no Athletico (Foto: Miguel Locatelli/Athletico)

O Athletico tem mostrado dificuldades para finalizar a gol no Campeonato Paranaense. A prova disso foi o jogo contra o Paraná Clube, no último domingo, terminado em 1 a 1, na Vila Capanema. A primeira finalização do Furacão veio só aos 40 minutos do primeiro tempo, fato que gerou críticas do técnico Rafael Guanaes, campeão da Copa Paulista 2018 com a Votuporanguense.

“Finalizar aos 40 minutos é absurdo e, até certo ponto, revoltante. Nós queremos aproveitar o máximo (a semana cheia) para pensar na classificação e ter uma equipe competitiva para o segundo turno”, disse o treinador, em coletiva à imprensa, após a partida.

Em cinco jogos, o Rubro-Negro soma 28 finalizações, segundo estatísticas do clube, uma média de 5,6 por partida. A equipe atleticana marcou quatro gols, uma média de 0,8 por jogo. O time perdeu para Cascavel CR (1 a 0) e Coritiba (2 a 1), empatou com FC Cascavel (0 a 0) e Paraná (1 a 1), e venceu o Rio Branco-PR (2 a 0).

Expulso nos acréscimos contra o Paraná, o volante Erick admitiu que o Furacão tem deixado a desejar nas finalizações.

“Jogamos mal o primeiro tempo, assistiu o time deles jogar. Fomos finalizar só aos 40 minutos. É trabalhar, consertar para a gente poder alcançar a vitória”.

O Athletico faz a última partida da Taça Barcímio Sicupira Júnior contra o Cianorte, no próximo domingo, às 17h (de Brasília), na Arena da Baixada. Para esta partida, o Rubro-Negro não terá o volante Erick, que foi expulso nos acréscimos contra o Paraná.