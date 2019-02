Atletas que não são utilizados Série A2 ou que não participaram da partida contra o Nacional jogaram na tarde desta quarta-feira (20)

publicado em 20/02/2019

A Votuporanguense fez um jogo-treino contra o América (Foto: Rafael Bento/CAV)

Em jogo-treino na tarde desta quarta-feira (20), o Clube Atlético Votuporanguense goleou o América, de Rio Preto, por 6 a 1 na Arena Plínio Marin. Para o teste, o técnico do CAV, Alberto Félix utilizou os atletas que não vem sendo utilizados no Campeonato Paulista da Série A2 ou não participaram da partida contra o Nacional.

A partida foi disputada em dois tempos de 40 minutos. A Alvinegra começou com Jordan; José Augusto, Paulo Henrique, Matheus Buiate e Caio; Murilo, Jardisson e Léo Aquino; Luiz Guilherme, Kaynan e Bruno Baio. No decorrer do jogo entraram Paulo Roberto, Danilo, Mário Augusto, Fernandinho e Cleiton.

Aos nove minutos do primeiro tempo, os donos da casa abriram o placar com José Augusto. O empate do América saiu aos 13, em gol contra de Buiate.

Já na segunda etapa, Mário Augusto, aos 18 e aos 23 minutos, fez mais dois. Danilo também fez dois, aos 26 e 30 minutos. Aos 39, Murilo fez o último.

Para a reportagem da Cidade FM, Mário Augusto, autor de dois gols, agradeceu diretoria e comissão técnica do CAV pela confiança depositada nele. “Graças a Deus, voltei a treinar bem, não tenho mais nenhuma dor que possa me limitar de alguma forma. Estamos treinando bem, o amistoso serve parar dar uma soltada e nós conseguimos uma bela vitória”, falou.