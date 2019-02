A Votuporanguense saiu na frente, teve chances claras de marcar, porém acumulou mais um empate na competição

publicado em 13/02/2019

Inter de Limeira e Votuporanguense jogaram na noite desta quarta-feira (13) (Foto: Rafael Bento)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Em mais uma rodada do Campeonato Paulista da Série A2, o Clube Atlético Votuporanguense jogou contra a Inter de Limeira na noite desta quarta-feira (13) no Estádio Major José Levy Sobrinho, casa do adversário. A Alvinegra voltou a perder boas oportunidades de gol e empatou por 1 a 1.

Aos 10 minutos, a Alvinegra abri o placar. A bola foi lançada para Dudu que avançou dentro da área pelo lado esquerdo e rolou para Cristiano, que ainda ajeitou para fuzilar de esquerda. A bola foi no canto esquerdo de Rafael Pin: 1 a o CAV.

A Votuporanguense teve uma chance clara de fazer o segundo. Aos 26, após contra-ataque rápido puxado por Érick Salles, a bola foi tocada para Dudu, que chutou, mas Rafael Pin defendeu.

Aos 33, a equipe de Votuporanga chegou novamente com perigo. Cristiano recebeu lançamento do lado esquerdo e chutou forte de esquerda para ótima defesa de Rafael Pin, que mandou para escanteio. Aos 35, Elvis cobrou falta central e quase empata do jogo. A bola passou perto do ângulo direito de Bruno Pianissolla. Rafael Pin salvou a Inter aos 18 após cobrança de escanteio desviada por Wesley Natã.

O movimentado primeiro tempo terminou em 1 a 0 para o time visitante, que jogou melhor.

Na segunda etapa, aos 10 minutos, a Inter empatou. Depois de bate-rebate na grande área, a boa sobrou para França, que chutou forte e rasteiro para empatar: 1 a 1.

Aos 17, Cristiano perdeu um gol feito. Érick Salles cruzou da direta, Léo Santos, que entrou no segundo tempo, ajeitou, mas Cristiano pegou mal na bola e chutou para fora. Aos 39, Alison Mira, que entrou no segundo tempo, cabeceou livre, porém por cima do gol.