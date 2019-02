A Votuporanguense recebeu o Água Santa na tarde deste sábado (23) na Arena Plínio Marin

publicado em 23/02/2019

Votuporanguense e Água Santa jogaram na tarde deste sábado (23) (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Quem não acreditava em uma vitória contra o líder, invicto e melhor ataque da Série A2 viu o Clube Atlético Votuporanguense vencer o Água Santa na tarde deste sábado (23) na Arena Plínio Marin por 3 a 1.

O CAV começou melhor, com mais posse de bola, porém não conseguiu levar perigo ao adversário. Aos 17 minutos, os visitantes abriram o placar. Em jogada pela esquerda, Dadá cruzou para Alvinho, que estava entre a zaga e cabeceou na saída de Bruno Pianissolla: 1 a 0 Água Santa.

Na sequência, o time de Diadema levou perigou ao gol do CAV. Do lado esquerdo, Celsinho cruzou para o meio da área, a bola desviou a defesa, e Pianissolla rebateu.

Aos 38, Alvinho chutou bonito e a bola bateu no travessão. No lance seguinte, Celsinho recebeu pela direita, cruzou de primeira, mas Alvinho furou cara a cara com o goleiro da Alvinegra.

No último lance do primeiro tempo, Dadá recebeu pela esquerda, limpou a zaga, porém deu mais um drible ao invés de definir e quando chutou a bola foi para fora.

O primeiro gol do CAV saiu depois de boa jogada de Ricardinho pela direita. Ele tocou para Ércik Salles ajeitar e chutar de canhota no canto direito de João Lucas: 1 a 1. Aos 18, a virada alvinegra. Após lançamento, goleiro e zaga do Água Santa bateram cabeça, Érick Salles foi mais esperto, tirou dos dois e tocou de direita para o gol: 2 a 1.