publicado em 11/02/2019

Alberto Félix (Foto: Bragantino)

Da redação

Alberto Félix deve ser anunciado ainda nesta segunda-feira (11) como o novo técnico do Clube Atlético Votuporanga. Ele, que subiu o Bragantino da Série A2 para a A1, tem o ex-jogador Gil Baiano como auxiliar.

Depois de mais um tropeço da Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A2, contra o Santo André, no último sábado, a diretoria do CAV decidiu na manhã desta segunda-feira (11) pela demissão do técnico Eduardo Souza, o conhecido Dorita.