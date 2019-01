Em evento realizado na tarde desta sexta-feira na Poly Sport, foram lançadas as duas camisas para a temporada deste ano

publicado em 18/01/2019

Votuporanguense lançou na tarde desta sexta-feira as duas camisas que serão usadas na temporada (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

Daniel Castro





Com a presença da direto ria, comissão técnica, joga dores e torcedores, foram lançadas na tarde desta sexta-feira as novas camisas do Clube Atlético Votuporanguense para a temporada 2019.

O gerente de futebol do CAV, Rafael Gatti, destacou a importância da parceria que a Alvinegra tem com a Poly Sport, Terra Nobre, Unifev e todos os outros patrocinadores que estão no uniforme. “Todos estão empenhados e nos ajudando a fazer um futebol melhor e mais profissional aqui na cidade e levando o nome da nossa Votuporanguense para todo o Brasil”, comentou. A camisa conta ainda com os patrocinadores Siamar, Converd, Guaraná Poty, HSA e Garfu’s.

O ex-goleiro espera que o CAV tenha muito sucesso com sua nova camisa. Ele pediu que os torcedores possam comparecer aos jogos do time na Arena Plínio Marin, porque o trabalho está sendo muito bem realizado por toda a comissão técnica e jogadores. “Que possamos ter um sucesso muito grande assim como tivemos em 2018”, falou.

O técnico Eduardo Souza afirmou que é uma grande honra participar do lançamento da camisa da Votuporanguense. “Isso mostra o quanto o CAV hoje é respeitado e como essa marca é forte dentro do mercado. Estou feliz pela oportunidade”, disse. Sobre o Campeonato Paulista da Série A2.