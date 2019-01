Equipe do técnico Eduardo Souza segue em preparação para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2

publicado em 06/01/2019

Técnico Eduardo Souza terá mais uma oportunidade de testar o CAV antes da estreia na A2 (Foto: Rafael Nascimento/ CAV)

Da redação



A Votuporanguense estreia no dia 20 de janeiro na Série A2. A Alvinegra começa sua caminhada no estadual fora de casa contra a equipe do Juventus. Já o Barretos, que disputa a Série A3, também estreia no estadual dia 20, fora de casa, contra o Monte Azul.

A duas semanas de estrear no Campeonato Paulista da Série A2, o Clube Atlético Votuporanguense segue marcando amistosos para entrosar a equipe comandada pelo técnico Eduardo Souza. O adversário desta terça-feira, dia 8, será mais uma vez o Barretos, time que empatou em 1 a 1 com o CAV no primeiro amistoso da pré-temporada. A partida será realizada na Arena Plínio Marin, às 16h, e terá portões abertos para o público.