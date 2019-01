Wesley Natã, 23 anos, é o 11º reforço do CAV para a temporada

publicado em 11/01/2019

Wesley Natã, 23 anos, é o 11º reforço do CAV para a temporada (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A diretoria do Clube Atlético Votuporanguense acertou a contratação por empréstimo do atacante Wesley Natã, 23 anos, que estava na Chapecoense. O atleta é o 11º reforço do CAV para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 e da Copa do Brasil 2019.

Em conversa com a reportagem da Cidade FM, o jogador contou que gostou do projeto da Alvinegra, por isso aceitou a proposta de jogar em Votuporanga. “Eu e meu empresário tínhamos outras propostas, mas o projeto daqui é muito bom, um clube muito sério, então eu não hesitei e resolvi vir para cá”, falou.

Ficha técnica

Nome: Wesley Natã Wachholz

Local de nascimento: Porto Alegre-RS

Idade: 23 anos;

Altura: 1,83m