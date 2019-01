Daniel Castro

O Clube Atlético Votuporanguense segue se reforçando para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 e da Copa do Brasil 2019. Na tarde de ontem, a diretoria da Alvinegra anunciou a contratação do meio-campista Jardisson, de 21 anos, que estava no Mirassol.

Além do Mirassol, Jardisson Souza Silva atuou no Inter de Santa Maria-RS. O atleta é o sétimo reforço do CAV para a temporada deste ano. Depois da folga do final do ano, o elenco da Votuporanguense se reapresentou na tarde de ontem, na Arena Plínio Marin.

Na Série A2, a Pantera, estreia no dia 20 de janeiro, em São Paulo, contra o Juventus. Já na Copa do Brasil, o confronto está marcado para o dia 6 de fevereiro, em Votuporanga, na Arena Plínio Marin, diante do Ypiranga-RS. Se passar, pegará pela frente o vencedor de Fluminense-RJ e River-PI. Para avançar, a Alvinegra precisa vencer o duelo. O empate dá a vaga para o time de Erechim-RS.