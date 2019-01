O atleta foi emprestado para o Figueirense até o final do Campeonato Brasileiro da Série B

publicado em 02/01/2019

Matheus Destro, lateral-esquerdo (Foto: Rafael Nascimento)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Um dos destaques do Clube Atlético Votuporanguense na conquista da Copa Paulista 2018, o lateral-esquerdo Matheus Destro deixou o CAV. A diretoria da Alvinegra anunciou na manhã desta quarta-feira (2) que o atleta foi emprestado para o Figueirense até o final do Campeonato Brasileiro da Série B de 2019.

Em vídeo divulgado nas redes sociais do CAV, o jogador agradeceu diretoria e principalmente a comissão técnica que sempre acreditou no seu trabalho. “Desde o primeiro momento me apoiou e me recuperou para essa conquista que eu tive”, comentou. Ele fez um agradecimento especial à torcida que esteve com o time durante a conquista da Copa Paulista, algo histórico para o clube. “Estou indo para o Figueirense, e tudo proporcionado pelo Clube Atlético Votuporanguense. Fica a minha torcida por vocês”, comentou.